In der Landsberger Zedergalerie steht das Element Luft im Mittelpunkt

Anmutig, luftig, leicht ausschlagende Pendel, frei hängende, filigrane ineinander verwirbelte Luftskulpturen, neben schwarzen Tierholzschnitten, aus denen geheimnisvoll arrangierte, blau gemalte Geweihe, Hörner oder Äste wie Flügel zu wachsen scheinen, haben in der Zedergalerie in Landsberg in einer bemerkenswerten Präsentation zueinander gefunden. Deshalb wünschte die Mitarbeiterin des Kulturbüros, Patricia Eckstein, die in Vertretung der Leiterin Claudia Weißbrodt die Ausstellung „Luftig“ eröffnete, „einen Moment des Innehaltens, des Staunens und Verweilens“, allen, die demnächst durch die Zederpassage eilen.

„Auf den ersten Blick sind Peter Heel und Abi Shek unterschiedlich, jedoch erforschen beide das Element Luft“, erklärte Eckstein bei der Vorstellung beider Künstler. „Die Skulpturen von Peter Heel spielen mit Luft und Schatten und auch Abi Shek arbeitet im luftigen Raum“. Holzschnitte hätten ihn bereits früh fasziniert, er erwecke Silhouetten von Tieren zum Leben, zeitlos und immerwährend. „Peter Heel ist geprägt durch seine Kindheit im Allgäu, ein Selbermacher, der zusammen mit Agnes Keil aus der ehemaligen Grundschule Engerazhofen das ‚Paradies‘ gestaltet hat“, so Eckstein.

Auch diese Wandskulptur von Peter Heel ist in der Landsberger Zedergalerie ausgestellt. Foto: Thorsten Jordan

Silvia Großkopf, die Vorsitzende des Galerievereins, freute sich, die beiden Künstler, die ihr sehr am Herzen lägen, in dieser Ausstellung zusammengebracht zu haben. Mit dem Einfangen von Luftdynamiken und Gedankenschwurbel in seinen beweglichen Skulpturen aus Draht und Stahl, hat sich der in Leutkirch im Allgäu lebende Bildhauer Peter Heel einer neuen Technik zugewandt. In seinen lebendigen, zugleich feinen und starken Objekten oder Luftlinien, frei stehend sowie hängenden Wand- oder Deckenskulpturen, werden Raum und Objekt eins. Dabei kann der Künstler das Erleben von Luft aus seinen intensiven Erfahrungen als Gleitschirmpilot einsetzen.

Das Schwingen und Pendeln fasziniert Peter Heel

„Nach einer langen Pause habe ich mich vor zwei Jahren auf einen anderen Weg gemacht und mich mit Meditation sowie dem Buddhismus beschäftigt“, erzählte Peter Heel. Das Schwingen und Pendeln fasziniere ihn, genauso wie das Arbeiten mit Draht. Die frei stehende kinetische Skulptur „Doppelpendel 1“, aus gebläutem Stahl, lackiert und patiniert, schwingt in sanfter Bewegung nach einem leichten Anstoßen mehrere Stunden kontinuierlich hin und her und zieht so Besucher staunend in ihren Bann. „Das schwarze Gestell hat eine Gestaltungsfunktion, es definiert den Raum“, erklärt der Künstler auf Nachfrage einer Besucherin. Dies gelte auch für den weißen, auf dem Boden liegenden Sockel unter der im Raum gegenüber gezeigten Luftskulptur „Wolkenflug“, die zauberhafte Schatten auf die weißen Wände wirft.

Auf diesem Bild von Abi Shek schwebt ein schwarzer Vogel über einer blauen Schlange. Foto: Thorsten Jordan

Die daneben hängenden, grazil und leicht auf Papier oder Leinwand gebrachten, schwarzen und blauen Tierwesen des in einem Kibbuz in Israel aufgewachsenen, Künstlers Abi Shek, beeindrucken mit ihrer Strahlkraft als Tuschezeichnungen oder Holzschnitte. „Alles, was auf den Leinwänden schwarz ist, ist gedruckt, alles, was blau ist, ist gezeichnet“, erklärt Abi Shek. Da schwebt ein schwarzer Vogel, diese aufmerksam beobachtend, über einer blauen Schlange. Auf einer anderen Arbeit begegnet sie einem zähnefletschenden Raubtier. Mit seinen dargestellten Tieren fängt der naturverbundene Künstler deren Wesen ein, wie das des gutmütigen Hasen mit den langen Ohren.

Sein Faible für den Holzschnitt führte den aus einer Künstlerfamilie stammenden jungen Mann, nach dem Militärdienst zum Studium der Bildhauerei an die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, wo er seitdem lebt. Der Bezug zu Israel ist ihm in familiärer, wie künstlerischer Hinsicht nach wie vor wichtig. Seine Bilder seien ohne Titel, da er niemandem eine Deutung in den Mund legen möchte.

Die Ausstellung ist bis zum 29. März donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr und an jedem ersten Samstag im Monat von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Sie kann an jedem Tag bis 21 Uhr durch die Glasfassade der Galerieräume besichtigt werden.