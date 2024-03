In der Lechsporthalle wird bairisch getanzt

Landsbergs Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl lädt zusammen mit Doro Heckelsmüller von Singing Planet zum gemeinsamen Tanzvergnügen.

Zum Weltwasser-Tag am Freitag, 22. März, lädt Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl zusammen mit Doro Heckelsmüller von Singing Planet in den Lechsaal der Lechsporthalle zum gemeinsamen Tanzvergnügen ein. Ab 19.30 Uhr ist alles im Fluss mit Tanzmusik der Geigerei Schreiner und musikalischen Beiträgen der ChRomantischen.

Während draußen der Lech vorbeirauscht, lässt sich Tanzmeister Magnus Kaindl drinnen vom Lechfließen inspirieren und zeigt allen Tanzbegeisterten, wie schwungvoll und berauschend live dargebotene Tanzmusik sein kann. Da trifft laut einer Pressemitteilung eine klassische „Polonaise“ auf eine französische „Bourrée“ und einen archaischen „Schleunigen“. Und neben den klassischen Rundtänzen wie Walzer und Polka drehen und bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer zu Figurentänzen, die einfach mitgetanzt werden können.

Alle können mitmachen – auch ohne Tanzvorkenntnisse

Fetzig, rassig und unkompliziert, weil komplett ohne Noten, spielt mit der Geigerei Schreiner eine Tanzmusikbesetzung aus dem Großraum München zum Tanz auf. Mit Geigen, Bratsche, Kontrabass und Steirischer Harmonika gibt es bairische und belgisch-französische Klänge. In den Tanzpausen treten die ChRomantischen auf. Doro Heckelsmüller mit Quetsche, Ukulele und Harfe und Magdalena Fingerlos an der Geige unternehmen singend und jodelnd eine freche, witzige und poetische Reise durch den Alpenraum, heißt es in der Ankündigung.

Mitmachen können alle, auch ohne Tanzvorkenntnisse und ohne festen Tanzpartner oder feste Tanzpartnerin. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Einlass ist ab 19 Uhr im Lechsaal (2. Obergeschoss der Lechsporthalle). (AZ)

