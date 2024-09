In der Obdachlosenunterkunft in Landsberg ist es ruhiger

Die Jahnstraße wird in Landsberg nicht nur mit dem Sportverein und dessen Sportgelände in Verbindung gebracht, sondern auch mit der dort befindlichen Notunterkunft für Obdachlose. In der 2018 neu errichteten Anlage kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Polizeieinsätzen. Doch mittlerweile ist er ruhiger geworden. Die Gründe dafür nannte Matthias Bultmann von der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obdachlosenunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis