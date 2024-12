In der Tiefgarage in der Lechstraße wird ein Pkw angefahren

In Landsberg ist es am Donnerstag zu einer Unfallflucht gekommen. Als eine 40-Jährige laut Polizei am Abend zu ihrem in der öffentlichen Tiefgarage beim Inselbad geparkten Mercedes zurückkam, stellte sie im hinteren rechten Bereich frische Kratzer fest. Ihr Auto hatte sie dort zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr abgestellt.

Vom Unfallverursacher ist nichts bekannt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Landsberg entgegen. (AZ)