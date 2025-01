In der Welfenkaserne wird an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert

Anlässlich des bundesweiten Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus und der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 fand in der Welfenkaserne zwischen Landsberg und Igling eine Gedenkveranstaltung statt. Dabei wurde laut einer Pressemitteilung der Bundeswehr auch der Opfer der Außenlager des KZ Dachau gedacht, darunter der Lager in Kaufering, die im April 1945 von US-amerikanischen Streitkräften befreit wurden.

An der Zeremonie nahmen Soldaten sowie zivile Angestellte verschiedener Dienststellen der Kaserne teil. Die Veranstaltung stand im Zeichen des Erinnerns und Mahnens, um das historische Bewusstsein zu fördern und die Lehren aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu bewahren.

Am Gedenkstein des Erinnerungsortes Weingut II wird ein Kranz niedergelegt

In seiner Ansprache betonte der Standortälteste und Dienststellenleiter des Instandsetzungszentrums 13, Oberstleutnant Bernd Herrmann, die Bedeutung des Gedenkens. Er rief zur Wachsamkeit gegenüber Antisemitismus, Rassismus und jeder Form von Extremismus auf. Den Abschluss der Gedenkfeier bildete die feierliche Kranzniederlegung am Gedenkstein des Erinnerungsortes Weingut II in der Untertageanlage.

Die Welfenkaserne in der Garnisonsstadt Landsberg ist in zweifacher Hinsicht ein besonderer Bundeswehrstandort. Zum einen ist sie die letzte verbliebene Kaserne, zum anderen wurde sie auf den Hinterlassenschaften eines Rüstungsprojekts aus den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs errichtet. Erst ab 1964 wurde die Untertageanlage von der Bundeswehr als Lager und Instandsetzungseinrichtung genutzt. Heute wird die Untertageanlage hauptsächlich durch das Instandsetzungszentrum 13. Alle anderen in der Welfenkaserne stationierten Einheiten befinden sich hauptsächlich in Gebäuden außerhalb des Bunkers. Die Militärgeschichtliche Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ erinnert an NS-Verbrechen: Viele Tausende Menschen starben als Zwangsarbeiter, als hier im Zweiten Weltkrieg unterirdische Produktionsanlagen für die Rüstung eingerichtet und betrieben wurden. (AZ)