Im Rahmen ihres Jahresprogramms war das Ziel des diesjährigen Jahresausflugs der CSU-Kreisseniorenunion Landsberg Amerang im Chiemgau. Ziel der vierzigköpfigen Gruppe unter der Leitung des Vorsitzenden der Kreisseniorenunion, Heinz Haaf, war das Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern. Dort präsentieren sich im Gelände original eingerichtete Gebäude, ihre Geschichte und das Leben ihrer Bewohner und vermitteln so die ländliche Vergangenheit des östlichen Oberbayerns.

Hervorragend betreut von Mitarbeitern des Museums bildete den Schwerpunkt des Besuchs das dortige Bauernhausmuseum, welches Bauernhöfe, Handwerksgebäude und technische Anlagen aus dem Chiemgau zeigt. Mit vielen Endrücken brachte das Busunternehmen Schnappinger die Ausflügler weiter nach Schechen zum Mittagessen in die „Erlebnisgaststätte Erlensee“. Auf der Rückfahrt gab es dann noch einen Halt zum Kaffee trinken in Bad Tölz und dabei die Gelegenheit zum politischen Gespräch. Da auch der Wettergott mitspielte, kehrte eine bestens gelaunte Gruppe von einem gelungenen Ausflug in die bäuerliche Vergangenheit wieder zum Lechrain zurück. Dank gebührt aber nicht nur dem Wettergott, sondern auch Landrat Eichinger, der als Mitglied des Bezirkstags mit begleitender Hand die Planung des Ausflugs entscheidend unterstützt hatte sowie Vorstandsmitglied Alfred Doll für die perfekte Organisation des Tages.

