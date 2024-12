In Landsberg ist es am Samstag zu einem Diebstahl gekommen. Gegen 23 Uhr erlangte ein bislang unbekannter Täter laut Polizeibericht Zutritt zu den Büroräumen eines Hotels an der Hubert-von-Herkomer-Straße.

Es wurde ein Tresor geöffnet und darin hinterlegtes Bargeld gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. (AZ)