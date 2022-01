In Landsberg eröffnet ein Donutladen

Plus Mirijam Ehelechner liebt die cremig-süßen Kuchenringe. Mit dem Donut-Shop im Landsberger Westen erfüllt sie sich einen lang ersehnten Traum.

Mirijam Ehelechner steht auf Donuts und sie liebt ihren kleinen Sohn Moritz. Wie seine Mama isst der bald Zweijährige das Schmalzgebäck leidenschaftlich gern. Ihre Vorliebe für die traditionell amerikanische Süßspeise macht die Enkelin des Gründers der ersten Landsberger Pizzeria, Salvatore Salmeri, nun zu ihrem Beruf – und den Namen ihres Sohnes zum Markenzeichen. Am 1. Februar eröffnet die gebürtige Landsbergerin am Danziger Platz ihr „Moritz’s Donuts“.