In Landsberg findet wieder das Street Food Festival statt

Das Street Food Festival geht in seine sechste Runde. Was heuer für die Besucherinnen und Besucher geboten ist.

Die sechste Auflage des Landsberger Street Food Festivals startet am Mittwoch, 7. Juni. Veranstaltungsort ist heuer nicht nur der Infanterieplatz. "Wir freuen wir uns auch wieder auf einen Teilbereich des Inselbads, der uns von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt wird", teilt Organisator Bastian Georgi mit.

Einen Ort auf dieser Welt lernt man am besten über das Essen und die Musik kennen - ein Prinzip, das nach Meinung von Bastian Georgi rund um den Globus gilt. Auf Reisen seien dabei immer die Essensangebote besonders interessant, die zum Direktverzehr auf der Straße angeboten werden: Street Food eben. So entstehe auf dem Markt eine Plattform für all jene, die sich ohne eigenes Restaurant und großes Startkapital, aber mit umso mehr Kreativität ihrer Leidenschaft, dem Kochen, widmen.

Alternative Speisen aus aller Welt mitten in Landsberg

"Der Reiz der Sache liegt natürlich darin, viele alternative Speisen aus den verschiedensten Ecken der Welt zu probieren", sagt Georgi. In Landsberg präsentiere man zwölf Bands, zwei DJs und ein Soundsystem live auf der Landoll Event Fire Truck Bühne, bekannt durch das Street Food Festival und die Serie "Steel Buddies" auf DMAX. Die Besucherinnen und Besucher erwarte zudem der Zirkus Virus im Inselbad und ein Bungee-Trampolin.

Das Street Food Festival am Infanterieplatz in Landsberg hat an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, 7. Juni, von 16 bis 23 Uhr, Donnerstag, 8. Juni, von 11 bis 23 Uhr, Freitag, 9. Juni, von 11 bis 23 Uhr, Samstag, 10. Juni, von 11 bis 23 Uhr und Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 21 Uhr. (AZ)

