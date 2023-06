In Landsberg findet wieder der Forellentrunk statt

Passend zum Ruethenfest erinnert die Stadt an ein historisches Ereignis. Was rund um den Forellentrunk geplant ist.

„Drum höret die frohe Kunde – es hält Einzug der Forellentrunk in unserer Runde.“ Beim Landsberger Forellentrunk handelt es sich um einen Brauch, der anno 1434 das erste Mal gefeiert wurde und der nach langen Jahren der Pause am Samstag, 15. Juli, von 11 bis 23 Uhr in der Landsberger Altstadt passend zum Ruethenfest gefeiert wird.

Über den Ablauf informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung: Am Samstagvormittag wird ein Bote des Herzog Ernst (dargestellt vom Landsberger Künstler Matthias Bartels alias Caruso) erwartet. Er wird die Gäste gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl um 11 Uhr auf dem Georg-Hellmair-Platz begrüßen. Es folgen Begrüßungen auf dem Roßmarkt und dem Peter-Dörfler-Weg. Am Nachmittag geben sich zudem das Tourdion Ensemble (zwischen 14.30 und 15.30 Uhr) und Barde Erik von Landespurch (zwischen 16 und 17 Uhr) in der Landsberger Altstadt die Ehre. Für das zum Thema passende leibliche Wohl sollen Landsberger Gastronomen in der Altstadt sorgen – und dies von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli.

Der Herzog tanzte einst mit Landsberger Bürgerinnen

Was steckt hinter der Geschichte des Forellentrunks? Als der bayerische Herzog Ernst anno 1434 in Landsberg verweilte, gab die Bürgerschaft ihm zu Ehren ein großes Fest im Rathaus, das sich seinerzeit noch auf dem heutigen Hauptplatz befand. Herzog Ernst schwang trotz seines Alters (60 Jahre) gerne selbst das Tanzbein und erfreute sich am Anblick der schönen Landsberger Jungfrauen und Damen. Sportliche Betätigung macht auch Herzöge müde und durstig und somit bat man den Edelmann in die Trinkstube im Erdgeschoss. Dort wieder zu Kräften gekommen, dachte er nach, wie er sich für die Landsberger Gastfreundschaft revanchieren könnte.

Seine Idee: Die Hoffischer des Herzogs sollten von nun an jedes Jahr „drey guet Goldtförchen“ vom Würmsee (so nannte man früher den Starnberger See) einem Landsberger Boten überreichen. Und schon war eine Landsberger Tradition geboren. Denn daraufhin verzehrten die Landsberger jährlich bis 1840 – dem Jahr, als der Forellentrunk durch eine einmalige Zahlung abgelöst wurde – an einer festlichen Tafel mit viel gutem Wein die zahlreich gespendeten Forellen aus dem Starnberger See. Am 15. Juli erinnert die Stadt an den schönen Brauch. Ob allerdings die Starnberger einen Boten mit drei Forellen nach Landsberg schicken? (AZ)

