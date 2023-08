In Landsberg findet wieder der traditionelle Kreuzmarkt statt

Anfang September steht die Landsberger Innenstadt wieder im Zeichen der Krämer und Händler. Was alles geboten ist.

Die Landsberger Altstadt steht zwischen Freitag, 1. September, und Sonntag, 3. September, wieder ganz im Zeichen der Krämer und Händler. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, findet jeweils zwischen 10 und 18 Uhr der traditionelle Kreuzmarkt in der Innenstadt statt.

In guter Tradition eines typischen Jahrmarkts wird auf dem Kreuzmarkt in Landsberg ein breites und buntes Sortiment an Waren angeboten. Dabei ist alles, was das Herz begehrt, verspricht die Pressemitteilung: Mode, Leder, Strumpfwaren, Hausmodernisierungs- und Sanierungsartikel, Schmuck, Uhren und vieles mehr.

Auch kulinarisch soll auf dem Markt etwas geboten sein: Zahlreiche Essensstände bieten Süßes oder Herzhaftes an. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es auf dem Georg-Hellmair-Platz eine Reaktionswand, Kinderschminken, Bastelangebote sowie eine Kreuzworträtsel-Schnitzeljagd zum Thema Sehen, Fühlen und Hören.

Der Landsberger Wochenmarkt wird auf den Infanterieplatz verlegt

Zudem befindet sich auf dem Hauptplatz das beliebte Kinderkarussell. Für musikalische Umrahmung ist nach Angaben der Stadt Landsberg ebenfalls gesorgt: Am Samstag tritt die Band Skies and Rivers von 12 bis 14 Uhr am Georg-Hellmair-Platz auf. Der Sonntag wird von 10 bis 13 Uhr durch die zünftige Allgäuer Band „Hühnerbach Musi und Alphornbläser“ begleitet.

Der Landsberger Wochenmarkt mit frischem Obst, Gemüse und weiteren Spezialitäten wird aufgrund des Kreuzmarkts am Samstag, 2. September, von 7.30 bis 13 Uhr auf den Infanterieplatz verlegt. (AZ)

