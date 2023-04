In Landsberg geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Auf einem Parkplatz in Landsberg wird ein Auto angefahren. Jetzt sucht die Polizei den Verursacher.

Am Dienstagabend ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Ortsausgang der Breslauer Straße in Landsberg ein VW im Heckbereich angefahren worden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Durch unbeteiligte Zeugen konnte der Zusammenstoß gegen 19.05 Uhr beobachtet werden. Beim Unfallfahrer soll es sich um einen Kleintransporter aus dem Main-Spessart-Kreis (MSP) handeln, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

