In Landsberg geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 18.45 und 19.10 Uhr ist ein auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes gegenüber einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Landsberg geparkter Skoda angefahren und auf der rechten Seite stark beschädigt worden.

Der Verursacher konnte unerkannt flüchten, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

