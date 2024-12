In Landsberg geparktes Auto wird beschädigt

In der Zeit von 16 bis 17.15 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Mittwoch gegen einen silbernen Audi A3, der auf einer Parkfläche in der Lechstraße in Landsberg abgestellt war. Er verursachte dabei einen Schaden auf der Fahrerseite, der mit etwa 5000 Euro beziffert werden kann.

Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, oder die Polizei zu verständigen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)