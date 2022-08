Landsberg

21.08.2022

In Landsberg gibt es die meisten Bürgerentscheide

Plus Bei den „direktdemokratische“ Abstimmungen liegt die Lechstadt bayernweit auf dem ersten Platz. Das nächste Bürgerbegehren könnte zudem bald folgen.

Die Stadt Landsberg belegt zusammen mit Erlangen und Traunreut (Landkreis Traunstein) den ersten Platz bei direktdemokratischen Abstimmungen in Bayern. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins „Mehr Demokratie Bayern“ hervor. Insgesamt fanden in Landsberg 15 Bürgerentscheide seit 1995 statt – und damit so viele wie in keinem anderen Ort in Bayern.

