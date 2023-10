In Landsberg gibt es eine neue radiologische Privatpraxis

Am Schongauer Dreieck haben sich mehrere Ärzte zusammengeschlossen. Was dort für die Patienten angeboten wird.

Das Praxisteam der neu eröffneten Radiologischen Privatpraxis im Ärztezentrum am Schongauer Dreieck lud Ärztinnen und Ärzte aus Landsberg und Umgebung und unsere Redaktion zur offiziellen Praxiseröffnung ein. In der Zweigpraxis, der in Augsburg seit 2012 bestehenden Radiologischen Privatpraxis H15 (für Hermannstrasse 15) stehen die acht sich ergänzenden radiologischen Fachärzte und eine Fachärztin der ÜBAG (überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft) den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen als diagnostische Partner zur Versorgung ihrer privatversicherten oder selbst zahlenden Patientinnen und Patienten zur Verfügung.

Zuweisende und Patientin oder Patient sollen von Anfang an höchste Professionalität durch eine breite Abdeckung aller Gebiete der Radiologie erleben. In Landsberg werden strahlungsarme Untersuchungen aller Körperregionen durchgeführt, einschließlich Mamma-MRT und multiparametrische Prostata-MRT, Neuroradiologie, MSK (Bewegungsapparat) und MR-Angiographien. Flexible und schnelle Termine, auch am Abend oder zum Teil samstags, können online über Doctolib, per Mail, telefonisch über das Servicecenter oder direkt in der Praxis vereinbart und lange Wartezeiten vermieden werden.

Der MR-Tomograph ist Teil der radiologische Privatpraxis in der Katharinenstraße 71b in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Ein heller und freundlicher Empfangs- und Wartebereich und das Praxisteam sollen von Anfang an für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. MTRAs (medizinisch-technische Radiologie-Assistenten) geben Unterstützung. Nach dem Patientengespräch und einer individuellen Untersuchungsplanung gelangen die Patientinnen und Patienten zur MRT-Untersuchung über den Vorbereitungsraum in die große Magnetkabine. In dem hochmodernen, offenen Gerät mit einem Tunnel-Durchmesser von 70 Zentimetern kann eine Spiegelbrille benutzt werden, die das Geschehen außerhalb sichtbar macht.

Die Befunde werden in Landsberg an großen Bildschirmen besprochen

Unmittelbar danach gibt es eine ausführliche Befundbesprechung an großen Bildschirmen. „Die Radiologie trägt zur Problemlösung bei, sie ist eine Weichenstellung“, sagt Dr. Lorenz M. Ertl bei einem Rundgang durch die hellen Räumlichkeiten. Eine enge Vernetzung sowie der Austausch mit den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten seien für die H15-Fachärzte selbstverständlich. Durch die praxisinterne Vernetzung sei der ständige Zugriff auf Expertenwissen stets gegeben. Die Devise lautet: „Der Weg zum Experten ist nicht mehr notwendig - wir bringen den Experten zum Patienten.“

