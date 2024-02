Landsberg

Besuch in Landsberg: Das lernen die Schüler auf einer Clownschule

Daniela und Thomas Moritz haben in Landsberg eine Clown-Schule eröffnet.

Plus Daniela und Thomas Moritz erfüllen sich den Traum von einer Zauber-, Clown- und Improschule in Landsberg. Sie treten schon länger in verschiedenen Rollen auf.

Seit Kurzem ist die Landsberger Schullandschaft um eine weitere Schule reicher: Daniela und Thomas Moritz haben eine Zauber-, Clown- und Improschule eröffnet. Was man dort erlernen kann, hat unsere Redaktion bei einem Besuch erfahren.

Der Clown bringt die Menschen zum Lachen, allein schon durch sein Aussehen schlägt er Brücken zum Herzen seines Gegenübers. Die Freude, die er am Leben hat – auch wenn mal wieder alles schiefgeht – überträgt sich ganz automatisch auf seine Mitmenschen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Nachfrage nach Kursen für Clownerie in letzter Zeit so stark gestiegen ist. Und, dass das Ehepaar Daniela und Thomas Moritz, bekannt unter „Moritz oder Moritz“ und Mitglieder der Improletten, nun eine eigene Schule eröffnet haben.

