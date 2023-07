In Landsberg gibt es jetzt eine begrünte Bushaltestelle

Das Dach einer Bushaltestelle wird zur Heimat von Bienen und anderen Insekten. Das Projekt soll zum Nachmachen animieren.

Die neue Bus-Haltestelle an der Schongauer Straße in Landsberg ist die erste mit einer Dachbepflanzung. Die Fläche soll Bienen und anderen Insekten als Nahrung und Refugium dienen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Die Initiative für die Errichtung dieser Art von Bus-Häuschen ging vergangenes Jahr von dem damaligen Präsidenten des Rotary-Clubs Landsberg, Professor Dr. Martin Hecht, aus. Da die Umrüstung bestehender Bushäuschen aufgrund der Statik nicht möglich war, entschied sich der Club gemeinsam mit der Stadt, die nächste neu zu errichtende Haltestelle mit einer Dachbegrünung auszustatten. Der Rotary-Club Landsberg sicherte zu, den Aufpreis von knapp 3700 Euro gegenüber dem Standardmodell als Spende an die Stadt zu übernehmen.

In der Schongauer Straße steht die erste begrünte Bushaltestelle Landsbergs. Foto: Stadt Landsberg

Bei der offiziellen Einweihung des Bus-Haltestelle vergewisserten sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Martin Hecht selbst von der Vielzahl der Insekten auf der Dachfläche. „Herzlichen Dank dem Rotary Club für die schöne Initiative, die nicht nur unseren Insekten zugutekommt, sondern auch einen Beitrag für den Klimaschutz darstellt“, so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, „denn auch kleine Flächen können sinnvoll und nachhaltig für den Klimaschutz genutzt werden. Die hohen Temperaturen der letzten Tage haben noch einmal verdeutlicht, wie wichtig Grün in der Stadt ist.“

Martin Hecht betont zudem, dass die Begrünung nicht nur für die Insekten von Vorteil ist: „Auch die wartenden Fahrgäste unter der Bus-Haltestelle können sich über ein angenehmeres und vor allem kühleres Umfeld freuen. Ich hoffe, dass dieses Beispiel viele Bürgerinnen und Bürger anregt, bislang ungenutzte Flächen wie zum Beispiel Garagendächer ebenfalls zu begrünen und damit einen Beitrag zum Insekten- und Klimaschutz zu liefern.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch