Landsberg

In Landsberg ist schon Fasching: Kinder stürmen das Rathaus

Plus Am 11.11. um 11.11 Uhr lässt die Faschingsgesellschaft Licaria auch in Landsberg die närrische Zeit beginnen. Zumindest bis Faschingsdienstag soll Schluss mit mieser Stimmung sein.

Landsberg helau, Landsberg helau, Landsberg helau: So schallte es am Samstagvormittag auf dem Hauptplatz zwischen den bereits aufgehängten Christkindlmarkt-Girlanden und den Adventskranzbinderinnen auf dem Markt, denn zwischen Halloween und der Advents(markt)zeit gibt es schließlich noch einen weiteren wichtigen Termin am 11.11. genau um 11.11 Uhr: der Auftakt zur närrischen Zeit, den die Faschingsgesellschaft Licaria bestens gelaunt setzte.

Für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl kann damit eine wirkliche stade Zeit beginnen. Denn Kinder von der Schule am Spitalplatz übernahmen nach dem Sturm des Rathauses bis Faschingsdienstag die Geschäfte im Rathaus. Das närrische politische Programm hatte zuvor Luisa Bredschneijder vom Elferrat verkündet. Dieser war mit Trommeln und Sirene aufmarschiert. Werden die elf Forderungen des Elferrats umgesetzt, dürfte bald Schluss sein mit der miesen Stimmung, der schlechten Wirtschaftslage und überforderten Politikern, von der Bredschneijder anfangs sprach.

