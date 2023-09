In Landsberg ist wieder ein Klimastreik geplant

Unter dem Motto Fridays for Future wollen sich junge Menschen am 15. September auf dem Hauptplatz versammeln. Was sie von der Politik fordern.

Am Freitag, 15. September, wollen in Landsberg wieder Schülerinnen, Schüler und junge Menschen unter dem Motto Fridays for Future für mehr Klimaschutz und eine konsequente Klimapolitik streiken. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Welche Forderungen die Organisatoren an die Politik stellen.

In vielen Städten sollen laut der Pressemeldung wieder zehntausende - vor allem junge Menschen - auf die Straße gehen, um gegen die "weiterhin fehlende Handlungsbereitschaft der Politik in Bereichen der Umwelt und Klimapolitik" zu demonstrieren. In einem Papier fordern die Demonstrierenden unter anderem die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und konkret für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030, eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energie sowie eine CO₂-Steuer, die den durch Treibhausgase entstehenden Kosten für Umwelt und Gesellschaft gerecht wird.

Die Organisatoren wollen vor der Landtagswahl ein Zeichen setzen

"Auch in Landsberg beteiligen wir uns dieses Mal wieder am Fridays-for-Future-Globalstreik. Wir müssen weiterhin vor der eigenen Türe kehren, um die Klimakrise zu stoppen. Die Zerstörung von Lützerath, die Kriminalisierung von Klimaaktivismus, die immer noch zu wenigen Investitionen in die Verkehrswende, und vieles mehr zeigen, dass wir hier in Deutschland, in Bayern und auch in Landsberg weiterhin laut sein und unseren Protest auf die Straße bringen müssen", sagt der erste Versammlungsleiter Lino Sliwinski. "Nur so können wir gemeinsam die Veränderungen erkämpfen, die wir so dringend brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest abzuschwächen."

Lisa Schäfermeyer, Mitglied des Orga-Teams, ergänzt: "Gerade jetzt vor der Landtagswahl ist es wichtig, dass wir uns wieder an die Dringlichkeit des Klimawandels erinnern und darauf aufmerksam machen. Unsere Mitmenschen aber auch die Politiker. Wir müssen zeigen, dass der Klimawandel immer noch im Interesse der Wähler ist und die Einhaltung der alten Versprechen erkämpfen - für die Zukunft aller." Laut der Pressemitteilung findet der Streik ab 14 Uhr am Landsberger Hauptplatz statt. (AZ)

