In Landsberg soll es einen Seniorenmittagstisch geben

Plus Der Landsberger Seniorenbeirat tagt in neuen Räumlichkeiten. In diesem Jahr ist ein vielfältiges Programm geplant.

Sonnig und freundlich sind die Räumlichkeiten am Sankt-Ulrichs-Platz, in denen bis vor Kurzem das Quartiersmanagement ihr Büro hatte und nun Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die Mitglieder des Seniorenbeirats zur ersten Sitzung begrüßte. Neu ist auch die Seniorenmanagerin der Stadt Landsberg, Bettina Dörr, die im April dort ihren Dienst antrat und sich vorstellte.

Die offizielle Begrüßung von Bettina Dörr, die viel Erfahrung mitbringt, ist für Juni vorgesehen. Sigrid Knollmüller, Vorsitzende des Seniorenbeirats, bedankte sich bei Ulrike Degenhart, Leiterin des Büros der Oberbürgermeisterin, für die Zurverfügungstellung der Räume und die Zusammenarbeit. Doris Baumgartl könnte sich diesen Raum auch für kleinere Veranstaltungen als Ersatz für die Begegnungsstätte am Peter-Dörfler-Weg vorstellen. "Die Mehrtagesfahrt im April in die Partnerstadt Waldheim, organisiert von Jost Handtrack, war ein voller Erfolg", so Knollmüller. Bereits auf der Hinfahrt entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, konnten die Teilnehmer vor Ort einen Eindruck über die Teilung des Landes gewinnen. In Waldheim, wo die Gäste aus Landsberg bereits im Amtsblatt angekündigt waren und ihnen ein ganzes Hotel zur Verfügung stand, seien sie sehr herzlich aufgenommen worden. Es gab eine Rathausführung und eine Fahrt zur Burg Griebstein, der schönsten Ritterburg Sachsens.

