In Landsberg soll es mehr begrünte Bushaltestellen geben

An der Schongauer Straße in Landsberg gibt es seit diesem Sommer ein erstes Bushäuschen mit einer Dachbepflanzung, die Bienen und anderen Insekten als Nahrung und Refugium dienen soll. Die UBV im Landsberger Stadtrat fordert, das Konzept auch an anderen Haltestellen umzusetzen.

"Wir finden die Idee sehr gut und möchten, dass sie weiter verfolgt wird", heißt es in einem Antrag, der von Fraktionssprecher Christoph Jell unterzeichnet wurde und in der jüngsten Sitzung des Stadtrats auf der Tagesordnung stand. Die Verwaltung werde daher beauftragt, zukünftig bei der Neuanschaffung von Buswartehäuschen nur noch solche anzuschaffen, deren Dächer begrünt werden.

Der Rotary-Club hat sich in Landsberg eine begrünte Bushaltestelle gewünscht

Finanzielle Mittel dazu sollen durch die Kämmerei in die Haushalte ab dem Jahr 2024 eingestellt werden. Entsprechendes gelte beim Ersatz von bereits vorhandenen Buswartehäuschen. In der Sitzung gab es zu dem Antrag nur eine Wortmeldung von Hubert Schlee (CSU). Auch wenn sich der Beitrag zur Artenvielfalt durch die begrünten Bushaltestellen wohl im Rahmen halte, unterstütze er diesen. "Wir können die Bürger daran erinnern, die eine oder andere Fläche wieder zu begrünen."

Die ursprüngliche Initiative für die Errichtung von begrünten Bushäuschen ging im vorherigen Jahr vom damaligen Präsidenten des Rotary-Clubs Landsberg, Prof. Dr. Martin Hecht, aus. Da die Umrüstung bestehender Bushäuschen aufgrund der Statik nicht möglich war, entschied sich der Club gemeinsam mit der Stadt, die nächste neu zu errichtende Haltestelle mit einer Dachbegrünung auszustatten. Der Rotary-Club Landsberg sicherte zu, den Aufpreis von knapp 3700 Euro gegenüber dem Standardmodell als Spende an die Stadt Landsberg zu übernehmen. Wie Hecht betonte, sei die Begrünung nicht nur für Insekten von Vorteil ist: „Auch die wartenden Fahrgäste unter der Bushaltestelle können sich über ein angenehmeres und vor allem kühleres Umfeld freuen."

