Landsberg

In Landsberg sollen Geflüchtete in einem Zelt untergebracht werden

Ein ehemals gewerblich genutztes Gebäude an der Hermann-Köhl-Straße in Landsberg wird bereits als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Zusätzlich soll an dem Standort nun ein Thermozelt aufgebaut werden.

Von Dominik Stenzel

Die Unterbringung Geflüchteter stellt für den Landkreis Landsberg weiter eine große Herausforderung dar. Auch um eine Belegung von Sporthallen so lange es geht zu verhindern, prüft das Landratsamt unter anderem Grundstücke, auf denen sogenannte Thermozelte aufgestellt werden können. Für einen ersten Standort in Landsberg gibt es nun konkrete Pläne.

Das geht aus den Unterlagen für die Stadtratssitzung am Mittwoch, 13. Dezember, hervor. Für die Unterbringung von Asylbegehrenden werden vom Landratsamt demnach dringend dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. In diesem Zusammenhang gibt es Überlegungen, die bestehende Unterkunft an der Hermann-Köhl-Straße kurzfristig durch ein Thermozelt zu erweitern. Dieses soll für circa drei bis sechs Monate aufgestellt werden, um laut Sitzungsvorlage zumindest die Wintermonate zu überbrücken. Mittelfristig steht dann aber auch eine bauliche Erweiterung des bereits genutzten Gebäudes im Raum. Beide Varianten sind mit einer Erhöhung der Kapazitäten verbunden.

