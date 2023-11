In Landsberg sprudelt die Gewerbesteuer: Wie lange noch?

Kämmerer Alexander Ziegler stellt die aktuelle Finanzlage vor und blickt in die Zukunft. Die Schulden sollen kräftig steigen.

Es ist eine gute Nachricht für die Stadt. Eine, um die viele andere Städte und Gemeinden Landsberg beneiden werden. Und dennoch verpackt sie Kämmerer Alexander Ziegler mit einem mahnenden Zusatz. Die Stadt kann heuer mit rund 44 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnen, eingeplant waren 32,5 Millionen Euro. Alles bestens also? Ja, für den Moment, aber kein Grund, in den kommenden Jahren nicht maßzuhalten, wie es der Kämmerer in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Stadtrats sagte. Denn auf die Stadt kommen Baumaßnahmen zu, die viel Geld kosten. Ein deutlicher Anstieg der Schulden ist prognostiziert.

„Die städtischen Finanzen sehen momentan gut aus“, sagte Alexander Ziegler zu Beginn seiner Ausführungen über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt. Das liege vorwiegend an der sprudelnden Gewerbesteuer. „Das tut uns gut.“ Dennoch, und das machte der Kämmerer später bei seinem Ausblick auf das Jahr 2024 deutlich, sei nicht damit zu rechnen, dass das so bleibt. Und so kalkuliert die Kämmerei für das nächste Jahr vorsichtig mit „nur“ 35 Millionen Euro Gewerbesteuer.

Bei der Ausgabe der Devise „maßhalten“ hat Alexander Ziegler auch die anstehenden großen Bauprojekte im Blick. In der Sitzung nannte er stellvertretend den Neubau des Jugendzentrums, Neubau und Sanierung der Schlossbergschule sowie die derzeit laufende Sanierung des Stadtmuseums. Insgesamt werden die Investitionen der Stadt im kommenden Jahr ein Minus von 28 Millionen Euro bescheren. Das soll vorwiegend über Kredite (13,4 Millionen Euro) und aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Auch im Jahr 2025 ist bei den Investitionen ein dickes Minus (zwölf Millionen Euro) zu erwarten. Bereits für 2024 rechnet Ziegler mit einem Anstieg der Schulden von 15,6 auf 27,7 Millionen Euro.

Kämmerer Alexander Ziegler hat die Finanzplanung für das Jahr 2024 vorgestellt. Foto: Christian Rudnik

Kann die städtische Bauverwaltung die vorgesehenen Projekte eigentlich stemmen? Diese Frage stellte Stadtrat Stefan Meiser (ÖDP). Das Hochbauamt sei sehr gut ausgelastet, entgegnete Alexander Ziegler. Welches Bauvolumen zu schultern sei, konnte er nicht beantworten. Haushaltsreferent Christian Hettmer ( CSU) blickte auf den Zeitraum 2014 bis 2022 zurück. Im Schnitt seien 7,2 Millionen Euro verbaut worden. Sein Fazit: „Wir planen zu viel ein und schaffen es nicht.“ Deutlich wurde das zuletzt bei der Kreditaufnahme. In den vergangenen Jahren waren im Haushalt immer wieder hohe Kredite eingeplant worden, die am Ende jedoch gar nicht benötigt wurden. Und so schiebt die Stadt eine Bugwelle an Maßnahmen vor sich her, die zwar geplant, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt wurden. „Damit sollten wir uns beschäftigen“, meinte Petra Ruffing (CSU).

Die Personalkosten der Stadt Landsberg steigen bis 2027 deutlich an

Stefan Meister sorgte sich wegen des kräftigen Anstiegs der Personalkosten, die rund ein Drittel der Ausgaben der Stadt ausmachen. In einem kurzen Zeitraum, nämlich von 2022 bis 2027, würden diese laut Haushaltsplan von 24 auf 33 Millionen Euro steigen. Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD), der die Sitzung leitete, bezeichnete die Tarifsteigerungen als wesentlichen Grund dafür. Kämmerer Ziegler merkte an, dass der Personalaufwand zuletzt auch durch die Übernahme der Kindertagesstätte am Wiesenring um rund eine Million Euro gestiegen sei.

Lesen Sie dazu auch

Der Haupteingang des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing. Foto: Christian Rudnik

Mögliche Grundstückskäufe auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing sprach Christian Hettmer an. Er wollte wissen, ob dieses Szenario in der Finanzplanung der nächsten Jahre berücksichtigt ist. Wie mehrfach berichtet, haben Landsberg und Penzing einen Zweckverband gegründet, der die Entwicklung des Areals zur Aufgabe hat. Noch gehören die Gebäude und Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Wie Kämmerer Alexander Ziegler sagte, sind Ausgaben für entsprechende Grundstückskäufe nicht eingeplant, weil noch zu viele Fragen offen seien.

Hans-Jürgen Schulmeister moniert den schlechten Zustand einiger Straßen

Auf den schlechten Zustand so mancher Straße in Landsberg machte Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) in der Sitzung aufmerksam. Als Beispiel nannte er die Pössinger Straße. Er wollte von der Verwaltung wissen, ob durch den Wegfall der finanziellen Beteiligung der Anlieger die Sanierung von Straßen hinten angestellt wird. Stadtbaumeisterin Annegret Michler sagte dazu, dass es eine Kartierung gebe, die rund 700 Maßnahmen ausweise. Im nächsten Jahr wolle man dem Stadtrat diese Maßnahmen vorstellen, der dann eine Priorisierung treffen könne.

Immer ein Thema bei den Haushaltsberatungen der Stadt ist die Kreisumlage, die an den Landkreis zu zahlen ist. Wie berichtet, wird der Kreistag erst im Februar 2024 seinen Haushalt beschließen. Erst dann wird auch die Höhe der Kreisumlage feststehen, die aktuell bei 52 Prozentpunkten steht. „Wir gehen davon aus, dass das so bleibt“, sagte Alexander Ziegler. Kreiskämmerer Thomas Markthalter plant aktuell mit einer Erhöhung auf 56 Prozent, was für die Stadt über zwei Millionen Euro mehr bedeuten würde. Heuer überweist die Stadt 28 Millionen Euro an den Landkreis.