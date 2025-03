In Landsberg steht das Wasser eine Woche lang im Blickpunkt

Start der Wasserwoche ist am Samstag,

15. März

, mit Infoständen (10 bis 14 Uhr) in der Fußgängerzone und dem Kreativ-Workshop „Flow – Das Element Wasser“ (10 bis 12 Uhr) in der Volkshochschule. „Zigarettenkippen sammeln“ lautet das Motto von 10 bis 12 Uhr am Hauptplatz und um 10 Uhr startet am Marienbrunnen die Stadtführung „Wie hat Wasser unsere Stadt geprägt“. Von 12 bis 13 Uhr findet ein Wasser-Singen mit Singing Planet im Klostereck statt und von 14 bis 17 Uhr wird in der Volkshochschule zum Thema „Wasser“ gemalt.