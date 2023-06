In Landsberg stoßen ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrerin zusammen

Auf dem Radweg an der Spöttinger Straße in Landsberg kollidieren ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrerin. Die Frau wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Landsberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 19-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Spöttinger Straße stadteinwärts, als ihr ein 14-jähriger Landsberger auf seinem E-Scooter - in Fahrtrichtung links fahrend - entgegenkam.

Beim Ausweichversuch touchierten sich die beiden an den Schultern, sodass die Fahrradfahrerin stürzte. Dabei wurde sie nach Polizeiangaben leicht verletzt, der 14-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. (AZ)

