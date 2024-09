In Landsberg werden die "Gelben Engel" in Serie gefertigt

Jeder kennt sie – die Autos der „Gelben Engel“ vom ADAC. Alle in Deutschland fahrenden Pannenhilfs-Fahrzeuge erhalten im ADAC Technik Zentrum in Landsberg ihre umfangreiche Ausstattung. „Dieser Tage ist die Serienfertigung mit dem neuen Volkswagen Caddy gestartet“, so Dr. Alexander Kempf, Leiter Helfen-Technik.

Pro Jahr sollen rund 290 Fahrzeuge im Industriegebiet Lechwiesen umgerüstet und bundesweit an Fahrer der ADAC-Straßenwacht übergeben werden, teilt der ADAC in einer Pressemeldung mit. Der Umbau dauert laut Kempf pro Auto etwa eine Woche. Pannenhilfe-Aufträge können über das Serien-Mitteldisplay angenommen werden, das mit der ADAC-Kommunikation verbunden ist. „Außerdem werden rund 630 Kilogramm zusätzliche Schubladen für Werkzeuge sowie Elektronik für eine rundum überwachte Starthilfe eingebaut, dazu ein Dachbalken, Zusatzblinker, Heckblitzer und vieles mehr“, sagt Rudolf Hofmann, Leiter der ADAC-Werkstatt. Der voll beladen fast 2,5 Tonnen schwere Caddy wurde in der ADAC-Crashanlage aufwändig getestet, um den Straßenwacht-Fahrern unter allen Umständen höchste Sicherheit zu bieten.

Dies könnte laut Pressemitteilung zukünftig auch für den an der Pannenstelle vorbei brausenden Verkehr gelten, der per Car2X gewarnt werden soll – die Entwicklung dieses Systems für die Pannenhilfe laufe gerade. Zehn Prototypen sind schon in Betrieb. „Das können schon mehr als 1,3 Millionen Autos in Deutschland - auch Schilder der Autobahn GmbH, mit der der ADAC bei Car2X kürzlich im ADAC Testzentrum Mobilität in Penzing eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart hat“, erläutert Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technikzentrums. Und weiter: „Car2X warnt auch vor Stau-Ende, Unfall, Baustelle, Falschfahrern, Einsatzfahrzeugen von Polizei, Rettung und Feuerwehr sowie schlechtem Wetter.“ (AZ)