In Landsberg wird ein abgestellter E-Scooter gestohlen

Im Bereich des Landsberger Hauptplatzes wird ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend ist gegen 17.50 Uhr ein vor einer Drogerie am Hauptplatz abgestellter E-Scooter gestohlen worden. Das Fahrzeug der Marke Ninebot hat einen Wert von etwa 650 Euro, so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Landsberg sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegengenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch