In Landsberg wird ein Mountainbike gestohlen

Am Dienstagabend hat ein 27-jähriger Mann zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr sein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls in der Nähe eines Fitnessstudios an der Max-Planck-Straße abgestellt und mit einem Schloss versperrt. Als er zu dem Fahrradabstellplatz zurückkehrte, musste er laut Polizei feststellen, dass sein Mountainbike samt Schloss entwendet wurde.

Dadurch entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 525 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)