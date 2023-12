In Landsberg wird ein versperrtes Fahrrad gestohlen

Aus einem Innenhof an der Holzhauser Straße wird am Wochenende ein Rad entwendet. Die Polizei Landsberg sucht Zeugen.

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ist aus einem Innenhof an der Holzhauser Straße in Landsberg ein abgesperrtes Fahrrad entwendet worden. Der Wert des blau-grauen Mountainbikes der Marke Axess beträgt etwa 350 Euro, so die Polizei.

Die Landsberger Inspektion bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

