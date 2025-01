In Landsberg wird in pinkes Moutainbike gestohlen

Bei der Landsberger Polizei wurde der Diebstahl eines Fahrrads gemeldet. In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Januar, 22 Uhr, bis Mittwoch, 29. Januar, 6 Uhr, stellte eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg ein pinkes Damen-Mountainbike der Marke Bulls im Gesamtwert von rund 400 Euro auf Höhe der Hausnummer 4 in der Ahornallee in Landsberg ab und versperrte dieses. Am Mittwochmorgen fand die Frau nur noch das beschädigte Fahrradschloss vor, das Fahrrad selbst war gestohlen. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)

