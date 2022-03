Corona: Bundeswehr unterstützt nicht weiter bei der Kontaktverfolgung

Krieg in der Ukraine: Bundeswehrsoldaten helfen nun nicht mehr beim Contact-Trancing-Team. Wie das Landratsamt Landsberg mitteilt, sind die Soldaten in die Kasernen zurückgekehrt.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Pandemie-Bekämpfung im Landkreis Landsberg aus. Wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landsberger Landratsamts mitteilt, unterstützen aktuell keine Bundeswehrsoldaten mehr das Contact-Trancing-Team (CTT), da diese in ihre Kasernen zurückgekehrt seien. Im Landkreis Landsberg ist das Contact Tracing Team (CTT) des Gesundheitsamtes dafür zuständig, Covid-19 Fälle und deren Kontaktpersonen zu erfassen und zu informieren. Das Ziel des CTTs ist es, Infektionsketten zu unterbrechen sowie Ausbruchsgeschehen zu identifizieren und zu unterbinden. Aufgrund der derzeitigen Situation ist das CTT gezwungen, seine Tätigkeiten zu priorisieren. Die Corona-Inzidenz sei unterdessen weiter im Höhenflug.

Per Amtshilfeersuchen konnte der Landkreis Landsberg in der Pandemie Unterstützung von der Bundeswehr anfordern – zuletzt waren 16 Soldaten im Kreis Landsberg im Einsatz. „Sie stehen uns nicht mehr zur Verfügung – die meisten wurden an ihren Standort in Neuburg zurückbeordert“, sagt Müller. Die Zustellung von Quarantäne-Bescheiden könne momentan deswegen etwas länger dauern. „Wir bitten daher um Geduld.“

Die aktuellen Zahlen

Zum Stand der Infektionen am 12. März: insgesamt infizierte (positiv getestete) Personen: 27.609, Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 122. Genesen: 24.222. Damit aktuell infiziert (positiv getestet) und in Quarantäne: 3265. Enge Kontaktpersonen (KP1) in Quarantäne: 111. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1970,8 (1850,1 am Vortag) und ist damit wieder gestiegen.

