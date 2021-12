Landsberg: Das Independent Film Festival Snowdance verlässt Bayern

Plus Nach dem 9. Festival verlässt das Film-Festival Snowdance den Freistaat und damit die Stadt Landsberg. Festivalchef Tom Bohn spricht über die Gründe.

Das Snowdance-Independent Film Festival wird nach seiner 9. Ausgabe im Januar 2022 (29. Januar bis zum 6. Februar in Landsberg) den Freistaat Bayern verlassen. Das gab Festivalchef Tom Bohn unserer Zeitung bekannt. Er äußert sich zu den Gründen, warum die beliebte Veranstaltung aus Landsberg abwandert.