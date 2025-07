Mit einem gut besuchten Informationsstand beteiligte sich der VdK Landsberg am Infotag Gesundheit und Pflege am 5. Juli 2025. Haupt- und Ehrenamtliche des VdK waren vor Ort, um die Besucher über das breite Beratungs- und Unterstützungsangebot des Sozialverbands zu informieren.

Icon Vergrößern Das Interesse am Infostand des VdK Landsberg ist groß. Foto: Burghart Icon Schließen Schließen Das Interesse am Infostand des VdK Landsberg ist groß. Foto: Burghart

Das Interesse am VdK-Stand war groß. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich über Themen wie Rente, Pflege, Barrierefreiheit und soziale Absicherung zu informieren. Auch Fragen zu den aktuellen sozialpolitischen Forderungen des VdK standen im Mittelpunkt vieler Gespräche. „Es ist uns wichtig, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, was der VdK für seine Mitglieder tut – vom Sozialrechtsschutz bis zur politischen Interessenvertretung“, so der Tenor der Beteiligten. Der VdK Landsberg zog eine positive Bilanz der Veranstaltung: Der Infotag bot eine gute Plattform, um den Verband bekannter zu machen, über Hilfsangebote aufzuklären und neue Kontakte zu knüpfen.

