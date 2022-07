Inselbad-Initiative startet Aktion in Landsberg

Plus Die Stadtwerke haben dem Antrag aus der Landsberger Bürgerversammlung zum Erhalt der Terrasse im Inselbad zugestimmt. Die neugegründete Interessensgemeinschaft will zusätzlich Unterschriften sammeln.

Es bleibt Bewegung im Becken. Der Vorentwurf für das neue Inselbad in Landsberg mit Ganzjahresgastronomie und Umverteilung der Schwimmbecken hat in den vergangenen Monaten hohe Wellen geschlagen. Die Kritiker können einen ersten offiziellen Erfolg verzeichnen. Zusätzlich ist im August eine Unterschriftenaktion der neugegründeten Interessensgemeinschaft geplant. Das sind die Gründe dafür.