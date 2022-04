Inselbad Landsberg: Das müssen Besucher zum Saisonstart wissen

Die Badesaison im Landsberger Inselbad beginnt. Zum Auftakt gibt es ein buntes Programm. So ist der Stand in Sachen Sprungturm.

Am Sonntag. 1. Mai, öffnet das Landsberger Inselbad um 9 Uhr seine Türen für die neue Freiluftsaison – nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre endlich wieder pünktlich. „Das ist besonders schön, weil das Bad in diesem Jahr auch seinen 50. Geburtstag feiert“, sagt Reinhard Dippold, zuständiger Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Landsberg KU. Deshalb gibt es zum Auftakt ein buntes Rahmenprogramm.

„Von 10 bis 13 Uhr laden wir zudem alle Badegäste zu Weißwürsten und Brezenstangerln ein. Und dazu gib es Live-Musik von den Landsberger Tanzlmusikanten“, freut sich Reinhard Dippold und ergänzt: „Natürlich alles nur, solange der Vorrat reicht.“ „Aber auch Langschläfer kommen am Sonntag noch in besondere Genüsse“, fügt Christian Eichberger an, Leiter Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken Landsberg. Die Stadtwerke Landsberg haben unter anderem einen Surf-Simulator zu Besuch. Er funktioniert ähnlich wie ein mechanischer Rodeo-Bulle. „Das ist ein Riesenspaß“, führt Christian Eichberger aus. Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist das Glücksrad mit Chance auf Gewinne und kleine Trostpreise. Dippold: „Zu guter Letzt steht am Sonntag unser neuer Sprungturm mit den zwei Ein-Meter-Brettern sowie einer Dreimeter- und einer Fünfmeter-Plattform für waghalsige und kunstvolle Sprünge bereit.“

Ein besonderes Jahr im Landsberger Inselbad

In diesem Jahr feiert das Inselbad 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum feiern die Stadtwerke gemeinsam mit der Stadt Landsberg unter anderem mit verschiedenen Veranstaltungen und Festivitäten. Mit den Vorbereitungen für die neue Badesaison haben die Stadtwerke in diesem Jahr schon im Februar begonnen, denn den Aufbau des neuen Sprungturms hat etliche Vorarbeiten erfordert. „Uns war es wichtig, dass am 1. Mai gesprungen werden kann“, erklärt Reinhard Dippold. Unter anderem mussten neben den üblichen Schönheitsreparaturen und dem Großputz neue Fundamente betoniert und extra Wege für die schweren Baufahrzeuge angelegt werden. Den Turm selbst haben die Stadtwerke Landsberg laut Pressemitteilung bei einem Lieferanten bestellt, der das Bauwerk fertig lackiert und an einem Stück angeliefert hat. Wie berichtet, war der alte Sprungturm im vergangenen Jahr abgebaut worden.

Saisonkarten können online reserviert werden, Bezahlung und Abholung ist an der Inselbad-Kasse möglich. Öffnungszeiten Inselbad: Jeden Montag von 12 bis 19 Uhr, und von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. (lt)

