Inselbad Landsberg: Fahrplan und Finanzierung für Technik und Becken stehen

Das Inselbad in Landsberg aus der Luft gesehen.

Plus Stadt und Stadtwerke haben sich auf eine Kostenaufteilung geeinigt. Ab sofort können Saisonkarten erworben werden.

Von Thomas Wunder

Im vergangenen Jahr haben rund 100.000 Besucherinnen und Besucher Erfrischung und Entspannung im Landsberger Inselbad gesucht. Damit das auch in Zukunft möglich ist, sollen heuer und kommendes Jahr die Technik und die Becken modernisiert werden. Die finanziellen Mittel dafür stehen bereit. Stadt und Stadtwerke, die Betreiber des Freibads sind, haben sich auf eine Aufteilung der Kosten geeignet, wie beide Seite in einem Gespräch mit unserer Redaktion bekannt gaben. Am 1. Mai wird die Badesaison traditionell eröffnet. Schon jetzt können Saisonkarten erworben werden.

Die Technik im Keller des 1972 erbauten Inselbads ist veraltet. Schwimmmeister Christian Wappler fordert schon lange rasche Lösungen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass im Herbst, im Anschluss an die Badesaison, mit deren Modernisierung begonnen werden soll. Rechtzeitig zum Start der Badesaison 2025 sollen die Arbeiten beendet sein. Im Herbst 2025, ebenfalls unmittelbar nach Saisonende, ist geplant, die Becken und die Außenanlagen zu sanieren. "Unser oberstes Ziel ist es, das Inselbad den Sommer über offen halten zu können", sagen Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Gerald Nübel, der technische Vorstand der Stadtwerke. Mit dem Neubau des Gebäudes könne frühestens im Herbst 2026 begonnen werden.

