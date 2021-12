Intel-Ansiedlung bei Landsberg: Sind die Pläne rechtlich umsetzbar?

Der Bund Naturschutz äußert sich zu den Planungen des Chip-Herstellers Intel auf dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing. Was aus seiner Sicht gegen das Vorhaben spricht.

Der Chipfabrikant Intel will in Europa einen Standort aufbauen mit bis zu acht Fabriken. Im Gespräch dafür ist auch Penzing. In einer Online-Konferenz erläutert der Bund Naturschutz Bayern (BN), warum das aus seiner Sicht weder wünschenswert noch rechtlich möglich sei.

So viele Rückmeldungen wie beim Thema Intelansiedlung habe die Kreisgruppe des BN noch nie erhalten, sagte deren Vorsitzender Peter Satzger. Die gestartete Online-Petition hätten bereits 4500 Menschen unterschrieben. Satzger und seine Mitstreiter halten die Ansiedlung „für ausgeschlossen, wenn die Gesetze zum Natur- und Denkmalschutz eingehalten werden.“ Er verwies in der Konferenz darauf, dass mehrere Gebäude denkmalgeschützt seien und es auf dem Fliegerhorst Flachlandmähwiesen gebe, die seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ ebenfalls unter Schutz stünden. Er gehe davon aus, dass es dabei um 50 bis 100 Hektar gehe, so Peter Satzger. Berücksichtige man diese beiden Punkte, bliebe für Intel noch etwa ein Drittel der Fläche, verweist er. Da Intel aber eigenen Angaben nach mindestens zwei Fabriken bauen wolle, reiche der Platz nicht. Wie berichtet, hatte der Intelchef Pat Gelsinger im September im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung davon gesprochen, bis zu acht Fabriken am neuen Standort bauen zu wollen und dafür rund 500 Hektar an Fläche zu benötigen.

Die Firma Intel such einen geeigneten Produktionsstandort in Europa. Foto: Intel Corporation/dpa

Kritisch sehen die Umweltschützer auch den möglichen Wasserverbrauch. Dr. Karin Krause von der Kreisgruppe Landsberg informierte, dass der Blick in die Zahlen des Werkes in Taiwan aber auch einer Fabrik von Infineon in Europa gezeigt hätten, das wohl 100.000 Kubikmeter pro Tag nötig wären. „Sollten wirklich acht Fabriken gebaut werden, müssten die Stadtwerke Landsberg die geförderte Wassermenge ums 15-fache steigern.“ Kritisch sieht der BN eine mögliche Entnahme und wieder Einleitung von Wasser aus dem Lech zur Kühlung. „Das würde die Temperatur erhöhen. Wir hätten mehr tote Fische und einen Rückgang der Artenvielfalt“, glaubt Dr. Krause. Aber sind die Bedarfe der einzelnen Werke vergleichbar? Peter Satzger sagte dazu: „Der Bedarf bei Intel dürfte noch höher sein als bei Infineon. Unsere Zahlen sind wohl eher konservativ geschätzte Werte.“

Dr. Krause verwies zudem auf den enormen Strombedarf. Der BN gehe davon aus, dass der Konzern alleine etwa 50 Prozent dessen benötigt, was der Landkreis Landsberg bislang insgesamt abnehme.

Landsberger Frauenwald als warnendes Beispiel

Satzger warnte, denselben Fehler wie beim Landsberger Frauenwald zu machen. Dort sei anfangs ein Sägewerk zugelassen worden und anschließend immer mehr geschützte Flächen für Gewerbeansiedlungen vernichtet worden. Der BN befürwortet für den Fliegerhorst einen Mix aus Wohnen, Gewerbe und Naturschutz zu je einem Drittel. „Wir brauchen auf dem Fliegerhorst eine Branchen- und Artenvielfalt, sagte Peter Satzger. Der BN betonte zudem die Wichtigkeit, fruchtbare Äcker in der Umgebung des Fliegerhorsts zu erhalten.

