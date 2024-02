Landsberg

vor 36 Min.

Interior Design aus der Region: Wenn alte Materialien zu neuem Leben erwachen

Plus Andrea Springer und Roland Imhof lassen sich von Emotionen, Optimismus und Verbundenheit in ihrer Kunst leiten. So entstehen Skulpturen, Wandbilder, Möbelstücke und Designobjekte.

Von Sarah Schöniger

Wer den Färberhof am Sandauer Tor in Landsberg betritt, kann schon in den Fenstern des Ausstellungsraums die ersten hölzernen Skulpturen sehen. Eine der Skulpturen „Der Sprung“ steht sinnbildlich für die Lebensphase, in der sich das Künstlerpaar Andrea Springer und Roland Imhof befinden. Die Dekorateurin und der Industriemechaniker aus dem Penzinger Ortsteils Epfenhausen springen förmlich in ein neues Leben als Kunstschaffende.

Eine Auswahl der Designobjekte wird im Landsberger Färberhof ausgestellt

Zwar haben die beiden schon vor dem ersten Zusammentreffen, gemalt, kreiert und restauriert, aber erst durch die gegenseitige Unterstützung und Kritik schafften sie den Übergang von der Leidenschaft zum Beruf. „Wir leben zusammen, lieben zusammen und gestalten zusammen“, erzählt Andrea Springer. Seit Dezember 2022 arbeitet das Paar offiziell als GbR „Freistil. Unikate für Wand und Raum“. Eine dauerhafte Ausstellung ist im Wohnwünschehaus in Kaufering zu finden. Aktuell ist eine Auswahl ihrer Stücke auch im Färberhof zu betrachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen