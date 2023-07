IPPNW und die Stadt Landsberg setzen ein Zeichen für den Frieden

Vor der Stadtverwaltung in Landsberg wird die Mayors-for-Peace-Flagge gehisst. Erinnert wird damit an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Vor Kurzem fand die diesjährige Flaggenaktion der Bürgermeister für den Frieden (Mayors for Peace) vor der Landsberger Stadtverwaltung statt. In Vertretung von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hisste der Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) gemeinsam mit zehn Mitgliedern der Landsberger IPPNW-Regionalgruppe die Internationale Flagge der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für den Frieden.

In seinem Grußwort an die IPPNW-Mitglieder wies Bredschneijder laut einer Pressemitteilung darauf hin, wie wichtig das Friedenssignal sei, das er heute mit der Fahne an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt richten möchte. "Es ist mit unsere Aufgabe als Bürgermeister, für die Sicherheit unserer Bürger zu sorgen und uns nach Kräften dafür einzusetzen", so Bredschneijder.

Die Landsberger IPPNW-Gruppe plant eine Tagung

Anschließend hielt Rolf Bader als Vertreter der IPPNW-Gruppe eine Ansprache. Er war auch Geschäftsführer der deutschen Sektion der IPPNW: "Unsere Landsberger Regionalgruppe findet es sehr wichtig, dass wir gemeinsam mit der Stadt Landsberg an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erinnern. Mir ist es wichtig, am heutigen Internationalen Flaggentag, an dem weltweit über 7700 Städte dieses Friedenssignalaussenden, auf die Gründung der Organisation hinzuweisen. Die Mayors for Peace wurden 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima, Takashi Araki gegründet. Jährlich sollte den weit über 100.000 Todesopfern gedacht werden, die durch den Atombombenabwurf am 8. August 1945 ihr Leben lassen mussten."

Die Landsberger IPPNW-Regionalgruppe, die 2018 gegründet wurde, organisiert derzeit eine Tagung, die am Samstag, 30. September, im Historischen Rathaus stattfinden wird.

Lesen Sie dazu auch