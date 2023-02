Landsberg

vor 16 Min.

Iranerinnen schildern in Landsberg die dramatische Lage in ihrer Heimat

Plus Zwei im Iran geborene Frauen sprechen in Landsberg über die schwierige Situation in ihrem Heimatland - und richten einen Appell an die Menschen im Landkreis.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Als Vertreter des Landrats und Instagram-Nutzer verfolgt Erich Püttner (UBV) die Situation im Iran. „Ich bin bestürzt, wie das Regime mit seinem Volk umgeht und beeindruckt von Menschen, die bereit sind zu sterben“, so Püttner, der offizielle Zahlen für das Jahr 2022 nennt. Demnach gab es rund 13.200 Menschenrechtsverletzungen, 565 Hinrichtungen, 19.000 Inhaftierungen. „Was können wir im Landkreis tun?“ Um darüber zu sprechen, begrüßte Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt, die 1956 in Abhar im Iran geborene Frauenrechts-Aktivistin Mina Ahadi, die aus Köln anreiste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen