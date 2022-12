Landsberg

17:30 Uhr

Ist das Kinderkarussell auf dem Landsberger Christkindlmarkt Fluch oder Segen?

Plus Manche stören sich am Karussell, direkt vor dem Eingangsportal der Stadtpfarrkirche. Andere sind so begeistert, dass sie Manieren vermissen lassen. Der Pfarrer bleibt tiefenentspannt.

Von Vanessa Polednia

Mit dem Beginn des Landsberger Christkindlmarktes bieten Fieranten wieder ihre Waren und Getränke und Speisen in der Altstadt an. So auch am Georg-Hellmair-Platz und in der Ludwigstraße und damit direkt vor und neben der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Direkt am Portal steht zudem ein Kinderkarussell. Wie nimmt die Stadtpfarrgemeinschaft den Trubel um die Kirche wahr?

