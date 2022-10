Ist der soziale Frieden in Landsberg in Gefahr?

In so gut wie allen Lebensbereichen steigen die Kosten – immer mehr Menschen sind auf Unterstützung angewiesen. Caritas und Landsberger Tafel schlagen Alarm.

Angesichts der momentan vorherrschenden Krisen steigen die Energie- und Lebenshaltungskosten. In einer Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats schlugen nun Vertreter der Caritas und der Landsberger Tafel Alarm: Sie berichteten von immer mehr Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, von einem zunehmend rauen Ton und Spannungen zwischen den Flüchtlingsgruppen. Ist der soziale Frieden in der Stadt und im Landkreis in Gefahr?

Markus Dietl, Geschäftsführer der Caritas Landsberg, war auf Antrag der SPD-Stadtratsfraktion im Sozialausschuss eingeladen. Er sollte angesichts der momentan schwierigen Situation von einem Netzwerktreffen der Wohlfahrtsverbände zur aktuellen Entwicklung der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten berichten, das unlängst stattgefunden hatte.

Inflation und Energiekrise: Der Ton wird rauer

"Wir haben seit Monaten steigende Inflation, damit einhergehend steigende Energiepreise und auch die Mieten werden steigen", sagte Dietl. Er erwarte in den kommenden Monaten einen größeren Zulauf in der Schuldnerberatungsstelle und in der Sozialberatung. "Es gibt die Befürchtungen, dass es junge und alte Menschen, Familien und Rentner bis in den Mittelstand hart treffen wird."

An dem Netzwerktreffen hätten Vertreter mehrerer Behörden, Institutionen und aus der Politik teilgenommen. Es sei dabei ersichtlich geworden, dass die Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern zunehme und auch der Ton rauer werde. Dietl berichtete von Missstimmungen gegenüber Geflüchteten und Spannungen zwischen den einzelnen Flüchtlingsgruppen. Sozialer Neid spiele dabei eine Rolle, so Dietl, der ein Beispiel nannte: Ein Syrer, der schon deutlich länger hier sei, könne nicht verstehen, warum Ukrainerinnen und Ukrainer so schnell ins Jobcenter kämen.

Die steigenden Energiepreise bereiten der Caritas Sorgen

Vielen Bürgerinnen und Bürgern machten vor allem die hohen Energiepreise zu schaffen. Es gebe Möglichkeiten zur Unterstützung, beispielsweise eine Ratenzahlung von Stromrechnungen, sagte Caritas-Geschäftsführer Markus Dietl. Genaueres hätte er gerne mit den Energieversorgern besprochen. "Die Energieversorger waren bei dem Netzwerktreffen eingeladen, von denen kam aber keiner. Wir hoffen auf Gespräche im Nachhinein."

Weitere Probleme, die die Wohlfahrtsverbände gerade beschäftigen: Antragsformulare seien teilweise kompliziert, sodass auch Klienten ohne eine Lernbehinderung Schwierigkeiten hätten, diese zu verstehen und auszufüllen. Auch die Wohnungssuche ist laut Dietl immer wieder ein großes Thema, man sei dankbar für jede Sozialwohnung, die entstehe.

"Der soziale Frieden ist ein wertvolles Gut"

Stadtrat Karl Greißl (UBV) wollte von Markus Dietl wissen, wie das Gremium nun konkret helfen könne. Dem Caritas-Geschäftsführer schwebt zum Beispiel vor, die Landsberger Sozialcard zu erweitern. Durch diese bekomme man schon viele Ermäßigungen, und die Ausstellungszahlen stiegen momentan stark an. Außerdem müssten an Menschen mit weniger Einkommen Informationen herausgegeben werden, welche konkreten Möglichkeiten zur Unterstützung es gebe. "Der soziale Frieden ist ein wertvolles Gut. Es ist unser Anliegen, dass sie ihn im Blick haben, und dazu braucht es alle Ebenen", sagte Dietl.

Ebenfalls auf Antrag der SPD-Stadtratsfraktion berichtete Marlies Klocker von der Landsberger Tafel, die momentan im Flachanbau der Schlossbergschule untergebracht ist, über die aktuelle Situation. Ihren Angaben zufolge versorgte die Einrichtung bis Ende März 2022 zwischen 130 und 150 Haushalte. Danach seien viele Geflüchtete aus der Ukraine dazugekommen, weshalb im Mai mehr als 200 Haushalte und damit rund 500 Personen betreut werden mussten. Zeitweise habe Chaos geherrscht: "Es war ein Riesenpulk, und jeder hat den anderen angeschrien."

Gibt es bei der Landsberger Tafel bald einen Aufnahmestopp?

Auch Klocker berichtet von Spannungen zwischen den Flüchtlingsgruppen, die inzwischen voneinander getrennt würden: Eine Woche werden ihrem Bericht zufolge die "Altkunden" sowie Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak versorgt und in der anderen Woche die Geflüchteten aus der Ukraine. Laut Webseite ist die Landsberger Tafel immer mittwochs geöffnet.

Wie berichtet, werden in den kommenden Wochen und Monaten wieder mehr Flüchtlinge im Landkreis Landsberg erwartet. "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll – dann gibt es einen Aufnahmestopp", sagte Marlies Klocker. "Man muss dann akzeptieren, dass wir auch mal Nein sagen."

Generell sei es ihr ein Anliegen, dass in der Stadt Angebote für sozial schwache Kinder geschaffen werden – zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen. Es sei wichtig, dass sie "auch mal rauskommen", so Klocker.