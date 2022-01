Landsberg

vor 57 Min.

Ist die Mahnwachen-Organisatorin aus Landsberg Ziel der Antifa?

Plus Ilka Mayer aus Landsberg ist bekannt als Organisatorin der Corona-Mahnwache am Hauptplatz. Jetzt taucht ein Flugblatt auf, in dem schwere Vorwürfe gegen sie laut werden.

Von Dominik Stenzel

Am Montagmorgen fanden Bürgerinnen und Bürger im Landsberger Westen Flugblätter in ihren Postkästen. In den Schreiben wird Ilka Mayer, die zuletzt Corona-Mahnwachen in der Innenstadt organisierte, unter anderem Nähe zum Reichsbürgertum und zu Holocaust-Leugnern vorgeworfen. Auch die Adresse der Frau sowie zwei Porträtfotos von ihr sind abgedruckt. Als Urheber des Flugblatts wird die Antifaschistische Aktion (Antifa) Landsberg aufgeführt. Gegenüber unserer Redaktion wehrt sich Ilka Mayer vehement gegen die geäußerten Vorwürfe. Was die Polizei sagt.

