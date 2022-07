Landsberg

Ist es zu heiß im Kinderhaus an der Römerauterrasse?

Ist es im Kindergarten an der Römerauterrasse in Landsberg zu heiß? In sozialen Netzwerken wird das von anonymen Eltern kritisiert.

Plus In Landsberg sorgt der Facebookpost eines Elternteils für Aufsehen. Was die Stadt zur Situation im Kinderhaus an der Römerauterrasse sagt.

Von Dominik Stenzel

Seit Tagen bringen hohe Temperaturen die Region ins Schwitzen. Anfang der Woche sorgte ein Post zur Situation im Kinderhaus an der Römerauterrasse in Landsberg in der Facebookgruppe „Du kommst aus Landsberg, wenn . . .“ für Aufsehen: Eine Person, offenbar der Vater oder die Mutter eines Kindes, beschwerte sich anonym über die „unerträgliche Raumtemperatur von 30 Grad“ im Nebengebäude. Grund sei eine kaputte Klimaanlage, die die Stadt als Trägerin nicht reparieren lasse. Was ist dran an der Schilderung und den Vorwürfen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

