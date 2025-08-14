Söder will Bürgerentscheide schwächen: Landsberg ist Spitzenreiter in Bayern

Kommunale Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind in Bayern eine Erfolgsgeschichte. Und Stadt und Landkreis Landsberg trugen ihren Teil dazu bei. Seit der Einführung im Jahr 1995 gab es laut dem Verein „Mehr Demokratie“ rund 3000 Bürgerbegehren und etwa 2000 Bürgerentscheide im Freistaat. Die Stadt Landsberg liegt mit 16 Bürgerentscheiden in der bayernweiten Spitzengruppe. Dass sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Reform der Bürgerentscheide einsetzt, kann da wohl nicht gut ankommen. Bürgerentscheide würden zunehmend auch als Blockade eingesetzt, kritisierte er vor rund einem Jahr im Landtag.

In der Regierungserklärung vor einem Jahr hatte Ministerpräsident Söder höhere Hürden für Bürgerbegehren angekündigt – und große Kritik geerntet. Alt-Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) hatte im Anschluss einen Runden Tisch geleitet, der einen Konsens herstellen sollte, wie man die Bürgerbegehren in Bayern reformieren kann. Große Einigkeit herrschte dabei, das Recht zu kommunalen Bürgerentscheiden im Wesentlichen unangetastet zu lassen.

Landkreisweit gab es bislang erst einen Bürgerentscheid

Die Bürgerinnen und Bürger in Landsberg haben das Instrument eines Bürgerentscheids seit 1995 mittlerweile 16 Mal zu Hilfe gezogen – und damit so häufig wie in keinem anderen Ort in Bayern. Die Landsberger haben Bürgerbegehren und Bürgerentscheide direkt von Anfang an genutzt. So fanden in den ersten drei Jahren von 1996 bis 1999 gleich vier Bürgerentscheide statt. Neun der 16 Landsberger Bürgerentscheide konzentrierten sich auf Verkehrsprojekte, wie beispielsweise die Bürgerentscheide zum Umbau des Hauptplatzes. Der letzte Bürgerentscheid in der Stadt am 4. Dezember 2022 beschäftigte sich mit der Erweiterung und Sanierung der Grundschule am Schlossberg. Landkreisweit gab es bisher nur einen Bürgerentscheid: Am 23. Februar 2025 lehnten die Bürgerinnen und Bürger den Neubau eines Landratsamts für 120 Millionen Euro im Landsberger Osten ab.

Zu den beim runden Tisch diskutierten Reformideen gehörte offenbar, „überörtliche Projekte der Daseinsvorsorge“ von Bürgerentscheiden auszunehmen. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete könnte es Fristen von maximal sechs Monaten für ein Bürgerbegehren geben. Unterschriften für ein Begehren sollen zudem nicht mehr „auf Vorrat“ gesammelt werden können, sondern nach einigen Monaten verfallen. Auch Bürgerbegehren, die sich gegen einen Gemeinderatsbeschluss wenden, sollen nur binnen einer knappen Frist möglich sein. Ziel der Maßnahmen sei eine Beschleunigung des Verfahrens und damit schnellere Rechtssicherheit, etwa für private Investoren. Die beteiligten Verbände sowie SPD und Grüne zeigten sich in Großen und Ganzen zufrieden mit dem Runden Tisch: Massive Einschränkungen wie etwa die Ausnahme von Verkehrsprojekten von Bürgerentscheiden habe man mit guten Argumenten verhindern können.

Icon vergrößern Im Frühjahr 2011 war erneut der Umbau des Hauptplatzes Thema eines Bürgerentscheids in Landsberg. eine Woche bis zum Bürgerentscheid, Infotafeln und Infohäuschen Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Frühjahr 2011 war erneut der Umbau des Hauptplatzes Thema eines Bürgerentscheids in Landsberg. eine Woche bis zum Bürgerentscheid, Infotafeln und Infohäuschen Foto: Thorsten Jordan

In Landsberg waren es vor allem Verkehrsprojekte, über die bei Bürgerentscheiden abgestimmt wurde. Der Umbau des Hauptplatzes war dabei immer wieder ein Thema, beim ersten Landsberger Bürgerentscheid 1996, 2001, 2009 und zuletzt am 27. Februar 2011. Damals votierten die Bürgerinnen und Bürger für eine Verlegung der Fahrbahn auf die Ostseite des Hauptplatzes und eine Erweiterung der Fußgängerzone bis zum Marienbrunnen und bis zur Salzgasse. Der Bau von Brücken oder Stegen wurde Anfang der 2010er-Jahre teils leidenschaftlich diskutiert und mündete in Bürgerentscheiden. Am 17. Januar 2010 wurde der Bau einer Fußgängerbrücke im Bereich zwischen der Karolinenbrücke und der Staustufe 15 verhindert. Am 11. Dezember 2011 fiel keine Entscheidung, weil sich zu wenige Wählerinnen und Wähler beteiligt hatten, als es darum ging, wie eine Brücke zwischen Mutterturm und Inselbad gebaut werden soll.

Die Ansiedlung eines Großsägewerks in Landsberg sorgt bayernweit für Aufsehen

Für bayernweites Aufsehen sorgte 2005 der Bürgerentscheid zur Ansiedlung eines Großsägewerks im Frauenwald. Als die österreichische Klausner-Gruppe im April ihr Projekt ankündigte, rief dies zahlreiche Kritiker auf den Plan. Bereits einen Monat später gründete sich eine Bürgerinitiative, die sich aus Gründen des Klimaschutzes vor allem für den Erhalt des Waldes einsetzte. Im Juli 2005 votierte eine große Mehrheit für den Bau des Werks. Doch die Gegner ließen nicht locker. Kurz nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, wurde sie per Gerichtsbescheid wieder rückgängig gemacht. Im Juni 2006 beschloss der Stadtrat einen neuen Bebauungsplan und im September begann der Bau des Sägewerks, das mittlerweile der russischen Firma Ilim Timber gehört.

Nicht nur in Landsberg, sondern auch in den Gemeinden des Landkreises gab es immer wieder Bürgerentscheide. In Igling beispielsweise wurde im Oktober 2010 der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses abgelehnt. Streitpunkt war in einigen Gemeinden die Ansiedelung von Supermärkten, zuletzt etwa in Obermeitingen (Oktober 2022) und Egling (Februar 2022). In Dießen stimmte im August 2022 eine klare Mehrheit gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße. Mit 40 Prozent fiel die Beteiligung beim Bürgerentscheid jedoch sehr schwach aus.