Jahreshauptversammlung der Wasserwacht Landsberg

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung wählte die OG Landsberg der Wasserwacht planmäßig eine neue Vorstandschaft. Felix Geißler löst Stefan Erhard als Vorsitzenden der Ortsgruppe Landsberg ab, als Stellvertreterin wurde Clara Rutkowski gewählt. Neuer Technischer Leiter wurde Nikolas Fiebich mit den beiden Stellvertretern Alexander Pach und Tjerk Timmer. Die Verantwortung für die Kasse liegt weiterhin in den Händen von Edeltraud Schlamp-Erhard. Thomas Hirsch und Stefanie Rößle wurden bereits in einer Versammlung der Jugend zum Jugendleiter beziehungsweise stellvertretenden Jugendleiterin gewählt. Frank Böhm, Vorsitzender der Kreiswasserwacht, ehrte mehrere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft in der Wasserwacht, Felix Geißler und Jonas Kunstmann erhielten für geleisteten Hochwassereinsatz als Dank und Ehrung die Fluthelfernadel. Dank und Anerkennung sprach Frank Böhm auch Stefan Erhard aus, der nach zwei Wahlperioden nicht mehr zur Wahl antrat und lobte den großen ehrenamtlichen Einsatz der Ortsgruppe.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr kann die Landsberger Wasserwacht eine positive Bilanz ziehen. Ein beachtliches Spektrum an geleisteten Aktivitäten und Einsätzen zeigt, was die Wasserwacht leisten kann und auch geleistet hat. Zu nennen sind hier neun Alarmeinsätze, zwei Einsätze mit Boot, 123 Stunden Wachdienste, 152 Stunden Sanitätsdienste und 172 Stunden Übungen. Die Aus- und Weiterbildung hat nach wie vor hohe Priorität: sieben Mitglieder absolvierten erfolgreich den Grundkurs Sanitätsdienst und neun den Fachlehrgang Sanitätsdienst. 13 Mitglieder wurden zum Wasserretter ausgebildet. Sehr großen Stellenwert hat auch die Jugendarbeit unter Leitung von Thomas Hirsch und Stefanie Rößle, die in circa 880 Stunden Kinder und Jugendliche in zahlreichen Ausbildungseinheiten betreuten. Trotz dringend notwendiger Beschaffungen konnte Edeltraud Schlamp-Erhard über eine solide finanzielle Basis der Ortsgruppe berichten. Bestens gerüstet und hoch motiviert geht die Ortsgruppe in das Jahr 2025

