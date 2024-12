Jahreshauptversammlung des Trachtenverein Edelweiß Landsberg am Lech

Zahlreiche Mitglieder konnte Thorsten Poth, Vorsitzender des Trachtenverein Edelweiß Landsberg, zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Nach dem Totengedenken folgte der Bericht von Schriftführer Josef Fiederer. Kassenwartin Nicole Poth verlas ihren sauber und ordentlich geführten, vorläufigen Kassenbericht. Anschließend berichtete der Vorsitzende Thorsten Poth über seine Arbeit ab der Frühjahrsversammlung 2024. Hauptthema war natürlich das Lechgautrachtenfest in Landsberg am Lech. Er bedankte sich bei allen mitwirkenden Mitgliedern und Helfern. Einen besonderen Dank richtete er an die Mitglieder des Trachtenvereins Stoffen, die den Landsberger Trachtlern mit Rat und Tat - sowie bei den Auftritten - zur Seite standen. Auch bemerkte Poth, dass viel Lob von den Lechgauvereinen an ihn herangetragen wurde.

Danach fand die Besprechung zu den Terminen 2025 statt. Zum Schluss konnte die Vorstandschaft noch zwei Mitglieder ehren. Für 40 Jahre aktive Vereinsarbeit wurde Gerhard Reich und für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Franziska Dietrich geehrt. Beiden Jubilaren wurde eine schöne Urkunde und eine Ehrennadel überreicht.

