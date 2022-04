Landsberg

17:03 Uhr

Jahrestag der Lager-Befreiung in Landsberg: Gedenken an die KZ-Häftlinge

In der Landsberger Welfenkaserne ist die Ausstellung „A letter to Debbie“ zu sehen. Dort wurde auch der Befreiung der KZ-Lager vor 77 Jahren gedacht.

Plus In der Landsberger Welfenkaserne wird der Befreiung der KZ-Außenlager gedacht. Eine neue Sonderausstellung ist im Bunker zu sehen.

Von Dagmar Kübler

Zum 77. Mal jährte sich am Mittwoch die Befreiung der KZ-Außenlager Kaufering und Landsberg. Zur Gedenkveranstaltung in der Welfenkaserne waren eigens zwei Überlebende sowie einige Angehörige von Überlebenden angereist. Eröffnet wurde auch die Dauerausstellung „A letter to Debbie“, die künftig auch im Rahmen von Führungen zu sehen sein wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .