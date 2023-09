Jetzt möglich: Auto online anmelden und gleich losfahren

Die vierte Stufe der digitalen Kfz-Zulassung ist in Kraft. Das Landratsamt Landsberg informiert über die Neuerungen.

Die vierte Stufe der digitalen Kfz-Zulassung ist seit September in Kraft. Sie soll es Fahrzeugbesitzern ermöglichen, ihre Fahrzeuge online zuzulassen und sofort loszufahren. Doch was genau ist neu an dieser Verordnung und gibt es nicht schon längst die Möglichkeit zur Zulassung über das Internet?

Die neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung bringt innovative Veränderungen in den Zulassungsprozess mit sich, teilt das Landratsamt mit, das für die Zulassungsstelle im Landkreis Landsberg verantwortlich ist. Während es bereits Online-Zulassungsmöglichkeiten gab, würden die Änderungen der Stufe 4 noch einen Schritt weiter gehen und den Nutzern zum Teil eine vollständig digitale Lösung bieten.

In bestimmten Fällen ist ein sofortiges Losfahren möglich

Die Vorteile der Stufe 4 seien vielfältig. Nun könnten auch juristische Personen und Großkunden, wie Autohäuser oder Zulassungsdienstleiter, Fahrzeuge über das Internet zulassen. Durch die Änderung und digitale Lösung wird laut Pressemeldung auch ermöglicht, dass in bestimmten Fällen nach der internetbasierten Antragstellung ein „sofortiges Losfahren“ mit ungestempelten Kennzeichenschildern möglich ist. Im Falle eines „sofortigen Losfahrens“ müsse der über das Internet zur Verfügung gestellte „vorläufige Zulassungsnachweis“ von außen lesbar im Fahrzeug ausgelegt und der elektronisch erstellte Zulassungsbescheid in ausgedruckter Form als Ersatz für die Zulassungsbescheinigung Teil I mitgeführt werden. Die Zulassungsstelle sendet dann innerhalb von zehn Tagen die Fahrzeugpapiere und die Kennzeichensiegel per Post zu, teilt das Landratsamt mit.

Um eine sichere und zuverlässige Authentifizierung zu gewährleisten, ist für die Nutzung der Stufe 4, wie schon für die ersten drei Stufen, eine spezielle Identifikation (Personalausweis (nPA)/ eID-Karte/ Smartphone mit kostenloser „AusweisApp2“) erforderlich. Weitere Informationen und genaue Anweisungen zur Nutzung der stufe 4 finden sich auf der Homepage des Landratsamts. (AZ)

